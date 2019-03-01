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В Кировоградской области поезд сбил мужчину

Комментариев: 1
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. СМИ пишут, что пострадавший в результате ДТП лишился конечностей.
Мужчина попал под поезд
Мужчина попал под поезд
Нацполиция Украины

В Кировоградской области поезд сообщением Колосовка - Знаменка переехал неизвестного мужчину. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН в пятницу, 1 марта.

Трагедия случилась 24 февраля. На вид мужчине 45-50 лет. Он скончался на месте происшествия. 

Чтобы установить окончательную причину смерти гражданина, 25 февраля Кировский районный суд назначил в рамках расследования судебно-медицинскую экспертизу. 

В ГУ НП области сообщили, что трагедия произошла на территории микрорайона Балашовка. Информацию по данному факту внесли в ЕРДР. Личность мужчины установлена.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 28 февраля, на железнодорожных путях в Харьковской области погибли двое неизвестных мужчин.

Также ранее под Тернополем мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы.

 

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Теги: смерть, Поезд, авария, Кировоградская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
prontozaurus    01.03.2019, 18:47
Оценка:  0
prontozaurus
З назви статті виходить, що поїзд полював на людину і заради цього їхав не по рельсах, а всюди, де від нього бігала людина. бігмір пробиває чергове дно.
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