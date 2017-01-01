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В Ровенской области задержали авто с янтарем

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Правоохранители накануне получили ориентировку на авто Mitsubishi, водителя которого подозревают в хищении янтаря.
Янтарь-сырец направили на экспертизу
Янтарь-сырец направили на экспертизу
rv.npu.gov.ua

В селе Чернин Ровенской области в пятницу, 1 марта, полицейские задержали авто под управлением 45-летнего местного жителя, в котором обнаружили почти пять кг янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем).

Камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства направлили на экспертизу, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение мужчине о подозрении.

Также решается вопрос о наложении ареста на автомобиль Mitsubishi.

 

 

Ранее на Волыни за нарушение ПДД остановили авто с мешком янтаря. В багажнике выявили 20 кг янтаря-сырца.

Напомним, в Одесской области СБУ изъяла более шести тонн янтаря, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

 

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Теги: фото, задержание, Ровенская область, янтарь
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Источник: korrespondent.net

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