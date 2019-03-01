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Порошенко посетил прифронтовую зону Донбасса

Комментариев: 4
Президент встретился с военными, а также провел заседание Совета регионального развития в Мариуполе.
Порошенко приехал на Донбасс
Порошенко приехал на Донбасс
president.gov.ua
Президент Петр Порошенко в пятницу, 1 марта, посетил прифронтовую зону на Донбассе, а также провел заседание Совета регионального развития в Мариуполе, сообщает Укринформ.
 
 
"Я сейчас приехал с "передка". Ребята, наши бойцы сказали, что отношение к нашей армии, к нашим воинам со стороны местных жителей каждый раз улучшается", - сказал он.
 
Кроме того, по его словам, военнослужащие рассказали, что жители оккупированных территорий, которые приезжают к ним, уже разочаровались в "руском мире".
 
Порошенко отметил, что одной из причин такого "разочарование" они называют то, что бывают в Мариуполе и видят изменения.
 
Как сообщает пресс-служба президента, во время выступления он рассказал о намерении ЕС помочь Приазовью.
 
"Программа ЕС для востока Украины - программа восстановления и укрепления мира и управления - стоимостью 25 млн евро. Еще 10 млн на поддержку нашей страны после акта агрессии", - рассказал глава государства.
 
 
По его словам, это проект Европейского инвестиционного банка, который называется "чрезвычайная кредитная программа восстановления востока Украины" и стоит 200 млн евро, из которых уже утверждены проекты Донецкой области.
 
Также президент резко высказался о скандале в оборонном комплексе. "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - сказал он.

Президент добавил, что не допустит атаки на армию. "Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините", - сказал он.

При этом он призвал обеспечить эффективное расследование и немедленно проинформировать общество об утечке информации из правоохранительных органов.

Отметим, два дня назад Порошенко провел заседание Совета регионального развития в Запорожской области.
 
 

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Теги: донбасс, Порошенко, военные, Мариуполь, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Dmitriy7    01.03.2019, 18:44
Оценка:  -1
Dmitriy7
на передок натянуть его пора
ТТ69    01.03.2019, 18:36
Оценка:  0
ТТ69
В армии еще долги за декабрь есть, но мы как всегда ничего не видим.......
VSHIVANKA    01.03.2019, 18:31
Оценка:  -2
VSHIVANKA
Я СЕЙЧАС ПРИЕХАЛ С ПЕРЕДКА .....)))
ГЕНЕРАЛ СИСЬКА БЛЯ ....)))))
prontozaurus    01.03.2019, 18:41
Оценка:  +3
prontozaurus
Поїж, подобрішаєш! Чи путлєр утримує на голодному пайку?
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