Нано-врачи и робототехники: Центр занятости назвал профессии будущего

Востребованными будут биохимики, генетики, ИТ-специалисты и дизайнеры виртуальной реальности.

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Эксперты прогнозируют, что в будущем наиболее востребованными профессиями в Украине будут агрокибернетики, сити-фермеры, проектировщики и операторы роботов. Об этом сообщил Центральный аппарат Госслужбы занятости в ответ на запрос УНН.

Кроме того, будут очень затребованы дизайнеры виртуальной реальности и специалисты ИТ-сферы.

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Также в списке популярных в будущем профессий специалисты называют инженеров по восстановлению окружающей среды, селекционеров, гидропоников, биохимиков, урбанистов-экологов, специалистов ИТ-сферы, нано-врачей, генетиков.

Не потеряют работу финансовые аналитики, антикризисные менеджеры , бизнес-тренеры, а также операторы беспилотных аппаратов и сервисные инженеры по робототехнике.

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Кроме этого, возрастет спрос на фрилансерство. Удаленно будут искать программистов, дизайнеров, аналитиков, корректоров, художников, фотографов, копирайтеров, журналистов, администраторов соцсетей, онлайн-консультантов, интервьюеров и саll-менеджеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине официально появилась профессия трансплант-координатора.