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Нано-врачи и робототехники: Центр занятости назвал профессии будущего

Комментариев: 1
Востребованными будут биохимики, генетики, ИТ-специалисты и дизайнеры виртуальной реальности.
Украинцам придется изучить робототехнику и нанотехнологии
Украинцам придется изучить робототехнику и нанотехнологии
EPA/UPG

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Эксперты прогнозируют, что в будущем наиболее востребованными профессиями в Украине будут агрокибернетики, сити-фермеры, проектировщики и операторы роботов. Об этом сообщил Центральный аппарат Госслужбы занятости в ответ на запрос УНН.

Кроме того, будут очень затребованы дизайнеры виртуальной реальности и специалисты ИТ-сферы. 

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Также в списке популярных в будущем профессий специалисты называют инженеров по восстановлению окружающей среды, селекционеров, гидропоников, биохимиков, урбанистов-экологов, специалистов ИТ-сферы, нано-врачей, генетиков.

Не потеряют работу финансовые аналитики, антикризисные менеджеры , бизнес-тренеры, а также операторы беспилотных аппаратов и сервисные инженеры по робототехнике.

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Кроме этого, возрастет спрос на фрилансерство. Удаленно будут искать программистов, дизайнеров, аналитиков, корректоров, художников, фотографов, копирайтеров, журналистов, администраторов соцсетей, онлайн-консультантов, интервьюеров и саll-менеджеров. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине официально появилась профессия трансплант-координатора.

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Теги: профессии, фриланс, будущее, роботы, нанотехнологии, ИТ
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Комментариев (1)
ТТ69    01.03.2019, 18:43
Оценка:  +1
ТТ69
Нано-пенсионеры и роботодосмертники здесь светят......
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