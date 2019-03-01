Нано-врачи и робототехники: Центр занятости назвал профессии будущего
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Эксперты прогнозируют, что в будущем наиболее востребованными профессиями в Украине будут агрокибернетики, сити-фермеры, проектировщики и операторы роботов. Об этом сообщил Центральный аппарат Госслужбы занятости в ответ на запрос УНН.
Кроме того, будут очень затребованы дизайнеры виртуальной реальности и специалисты ИТ-сферы.
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Также в списке популярных в будущем профессий специалисты называют инженеров по восстановлению окружающей среды, селекционеров, гидропоников, биохимиков, урбанистов-экологов, специалистов ИТ-сферы, нано-врачей, генетиков.
Не потеряют работу финансовые аналитики, антикризисные менеджеры , бизнес-тренеры, а также операторы беспилотных аппаратов и сервисные инженеры по робототехнике.
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Кроме этого, возрастет спрос на фрилансерство. Удаленно будут искать программистов, дизайнеров, аналитиков, корректоров, художников, фотографов, копирайтеров, журналистов, администраторов соцсетей, онлайн-консультантов, интервьюеров и саll-менеджеров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине официально появилась профессия трансплант-координатора.