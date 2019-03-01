Блогер приравнял «зуб даю» Зеленского к «куля в лоб» Яценюка

Выражение «зуб даю» станет для комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского таким же антимемом, каким для экс-премьера Арсения Яценюка стали слова «куля в лоб». Такое мнение высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

«Смотрел вчера «Право на Владу» на 1+1 – заинтересовал анонс присутствия почти всех рейтинговых кандидатов в президенты. Даже Владимир Зеленский был – правда, он человек, видно, самый занятой, потому что физически не присутствовал, но включался «по скайпу» (хотя технари утверждают, что задержка в 6 секунд внутри Украины – нереальна, и это были камеры и суфлёр с задержкой, а не скайп)» – написал Голобуцкий.

Он напомнил, что в Украине уже был президент, применяющий блатную лексику, и ничем хорошим для страны это не кончилось.

«Понятно, что весь этот цирк затевался в первую очередь под него – и Зеленский ожидания «оправдал». В ответ на просьбу ведущей пообещать, что еще появится в их эфире, ответил: «Зуб даю». Честно говоря – я был крайне шокирован. Даже для комика это перебор – особенно если он является официальным кандидатом в президенты. В общем, попытка изобразить «настоящего серьёзного кандидата» провалилась по независящим от «команды Зе» причинам. Был у нас уже президент-сиделец, оперировавший блатными понятиями, – и к чему это привело?» – задался вопросом блогер.

По его мнению, употребляя подобные выражения Зеленский «опозорился на всю страну».

«Может, хватит таких экспериментов над Украиной? Подозреваю, что это «зуб даю» станет для Зеленского таким же «антимемом», каким для Яценюка стала «куля в лоб». Был Арсений Кулявлоб – будет Владимир Зубдаю. Опозорился на всю страну, опозорил Украину перед нашими партнерами» – заключил Алексей Голобуцкий.