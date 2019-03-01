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В ДТП в Ровно погиб руководитель союза участников АТО

Комментариев: 2
Автомобиль врезался в бетонное ограждение. Водитель в результате аварии погиб на месте.
Авария в Ровно
Авария в Ровно

В Ровно в ночь на пятницу, 1 марта, около 00:20 случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Установлено, что 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца на перекрестке с круговым движением улиц Ленокомбинатовская - Костромская - Гагарина.

Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данным СМИ, в аварии погиб Андрей Берташ, руководитель союза участников АТО Горынь.

 

 

Ранее под Ровно случилось масштабное ДТП, погибли три человека.

На Львовщине четыре человека пострадали в тройном ДТП

 

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Теги: ДТП, фото, ветераны, авария, Ровенская область, активист, АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    01.03.2019, 19:43
Оценка:  +4
Антибес
Помер Федот ну и хyй ему в рот.
big-werasd    01.03.2019, 19:33
Оценка:  +4
big-werasd
Как говаривал Мастер Йода: Да прибудет с ним половой член
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