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В РФ не признают решение Гааги по активам в Крыму

Комментариев: 11
В Москве заявили, что Арбитражный суд в Гааге не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Нафтогаза к России.
В Министерстве юстиции РФ не признают юрисдикцию суда в Гааге
В Министерстве юстиции РФ не признают юрисдикцию суда в Гааге
Минюст РФ

В Министерстве юстиции РФ в пятницу, 1 марта, заявили, что не признают решение Гаагского арбитража по иску НАК Нафтогаз Украины к России. Также в Минюсте заявили, что не признают юрисдикцию Гаагского суда по этому вопросу, сообщает ТАСС.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Минюст РФ заявил о планах принять "все необходимые меры для защиты интересов России в связи с вынесением указанного арбитражного решения".

Напомним, сегодня глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов из-за аннексии Крыма, вследствие чего Россия должна выплатить компенсацию в сумме до пяти млрд долларов.

Как известно, Нафтогаз ведет еще одно многомиллиардное дело против российского Газпрома. В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.
 

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Теги: Россия, Гаагский трибунал, Украина-Россия, Крым, Нафтогаз, аннексия Крыма, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Антибес    01.03.2019, 22:01
Оценка:  -2
Антибес
На правах антитроллинга:ники колишній-східняк,ОТСТРЕЛ_МOCКАЛЕЙ и kostos-ники одного потрохососа,объевшегося неопознанными фрагментами в одном из МОРГов.
Антибес    01.03.2019, 21:54
Оценка:  -2
Антибес
Я не считаю себя ни фашистом,ни антифашистом.Я законопослушный гражданин Украины,постоянно проживающий в Украине.А кем считаешь себя ты,русофоб-потрохосос?))))))))))
Kostos    01.03.2019, 21:54
Оценка:  -1
Kostos
И почему я не удивлён?
Антибес    01.03.2019, 21:56
Оценка:  -1
Антибес
Может быть потому что ты полоумный порошенковский xyecoc c кучей разных аккаунтов?))))))))))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    01.03.2019, 21:47
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
"В будущем фашисты станут называться антифашистами." Будущее настало?
Да, антибес)
Колишній-східняк    01.03.2019, 21:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
У них своя ордынская юрисдикция...
Антибес    01.03.2019, 21:21
Оценка:  -2
Антибес
Тебе,порошенковскому хyecocy,это только кажется.Но твоё мнение никого не интересует.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    01.03.2019, 21:43
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Помой свою смоктушку, знаток ботов. Каким боком влияет кто чей "бот" на нарушение всевозможных международных норм рашей?
Olshankin    01.03.2019, 21:27
Оценка:  -2
Olshankin
Американская юрисдикция распространяется на граждан любой страны мира. Если нанес вред американским интересам, то им не важно - в Африке или Азии.
Антибес    01.03.2019, 21:00
Оценка:  -2
Антибес
Так и есть.Гаагский трибунал полностью дискредитировал себя ещё с тех времён когда было устроено судилище над Слободаном Милошевичем.Поэтому признавать решения этой шарашкиной конторки,не следует.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    01.03.2019, 21:39
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Правильнее сказать с тех пор как московиты решили что они главнее всяких международных судов! Утрись, запоребрик!
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