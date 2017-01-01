США просят Украину выдать фигуранта дела о Сирии

Гражданин Туркменистана Эрнеста Халилова подозревается в махинациях с поставками гумпопомощи для Сирии.

США просит Украину экстрадировать гражданина Туркменистана Эрнеста

Халилова, задержанного по подозрению в хищениях при поставках гуманитарной помощи сирийским беженцам в Турции. Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Халилов был задержан украинскими правоохранителями в конце октября 2018 года в аэропорту Борисполь (Киевская область) при посадке на рейс Киев - Стамбул. Причиной стало то, что указанный гражданин находится в розыске Интерпола по запросу США. В июне 2018 года Федеральный окружной суд округа Колумбия выдал ордер на арест Халилова.

Как следует из данного судебного ордера, гражданин Халилов в качестве представителя ирландской неправительственной организации GOAL сотрудничал с Американским агентством по международному развитию (USAID). Американские правоохранители заподозрили его в том, что он причастен к махинациям при закупке за деньги USAID продовольствия для сирийских беженцев в Турции. В частности, Халилову вменяется то, что предоставлял преимущества на тендерах определенным компаниям, получая от них материальное вознаграждение.

Согласно обвинительному заключению в США подозреваемый привлекается к уголовной ответственности по 4 пунктам обвинения: взяточничество в отношении представителя программы, которая получает федеральные средства; давление на свидетеля; пособничество и подстрекательство к преступлению.

В Украине он был арестован, в настоящее время прокуратурой проводится экстрадиционная проверка.

"Нотой № 479 Посольство США обратилось в компетентные органы Украины с просьбой об экстрадиции Халилова. При этом посольство предоставило письменные гарантии принять и рассмотреть в будущем запрос Украины о выдаче кого-то в Украину на основе взаимности", - сказано в материалах суда.

Более того США попросило украинские правоохранительные органы и суды не отпускать из-под стражи Халилова и не применять к нему меру пресечения в виде залога.

Как сообщалось, США выделят еще $364 млн на гуманитарную помощь сирийцам. Всего Вашингтон направил Сирии на гуманитарку уже 5,9 млрд долларов.

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