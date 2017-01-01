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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Мангера

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Апелляционный суд продолжит рассмотрение ходатайства об усилении меры пресечения подозреваемому 4 марта. Однако накануне срок меры пресечения заканчивается.
Мера пресечения, вынесенная Владиславу Мангеру закончится до следующего заседания суда
Мера пресечения, вынесенная Владиславу Мангеру закончится до следующего заседания суда
Владислав Мангер / Facebook

Рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на решение суда относительно меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, отложили на 4 марта. Такое решение в пятницу, 1 марта принял Киевский апелляционный суд, сообщает Радио Свобода.

В пресс-службе суда заявили, что сторона защиты подала ходатайство об отложении судебного заседания в связи с окончанием рабочего времени.

Вместе с тем, срок меры пресечения в виде содержания под стражей Мангеру истекает 3 марта.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

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Теги: суд, убийство, апелляция, подозреваемые, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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