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Прах Нестора Махно возвращают в Украину

Комментариев: 1
Прах Нестора Махно намерены разместить в музее в Запорожской области. Сейчас подготавливают все необходимые документы по перевозке из Франции.
Нестор Махно
Нестор Махно
uk.wikipedia.org

Внучатый племянник организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом сообщил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Запорожской области Александр Ищенко в интервью сайту Гуляйполе.city.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

По его словам, в случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее. На данный момент Украина ожидает окончательного ответа от французской стороны.

"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства", - подытожил Ищенко.

Ранее сообщалось, что прах Махно может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области. Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

 

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Теги: Украина, Франция, Нестор Махно, Запорожская область, махно
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    01.03.2019, 21:34
Оценка:  -3
Антибес
А кости бандеры когда вернёте?А то бандерлогам уже почти жрать нечего.А так хоть бульон себе сварят"патриотический"! ))))))))))))))))))
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