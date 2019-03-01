Прах Нестора Махно возвращают в Украину

Прах Нестора Махно намерены разместить в музее в Запорожской области. Сейчас подготавливают все необходимые документы по перевозке из Франции.

Внучатый племянник организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка. Об этом сообщил глава Гуляйпольской райгосадминистрации Запорожской области Александр Ищенко в интервью сайту Гуляйполе.city.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание... С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил Ищенко.

По его словам, в случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее. На данный момент Украина ожидает окончательного ответа от французской стороны.

"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил глава РГА.

"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию нужны средства", - подытожил Ищенко.

Ранее сообщалось, что прах Махно может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области. Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet