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Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе

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Президент поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе. Также Порошенко намерен пустить в город поезд Интерсити.
Порошенко посетил Мариуполь
Порошенко посетил Мариуполь
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил соответствующим службам возобновить работу аэропорта в Мариуполе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня поручаю начальнику Генерального штаба, министру обороны, министру инфраструктуры и председателю областной государственной администрации проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь. Безусловно, мы должны обеспечить безопасность. Безусловно, мы должны защитить от диверсионно-разведывательных групп. Безусловно, мы должны защитить и обезопасить от средств противовоздушного нападения противника. Я считаю, что сегодня хорошее время для этого", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент сообщил, что ведутся переговоры с Европейским Союзом об оказании помощи в обновлении и электризации железнодорожной полосы области.

"После завершения мы приблизим к Мариуполю и Интерсити. Для меня это принципиальная вещь и вызов, что мы должны сократить расстояние", - отметил Порошенко и выразил уверенность, что это улучшит контакты между людьми и улучшит возможности для развития туризма. Также, по словам главы государства, ведутся работы и предусмотрены средства на дорожное строительство Донецкой области.

Как сообщалось, в пятницу, 1 марта, Порошенко посетил прифронтовую зону Донбасса. Президент встретился с военными, а также провел заседание Совета регионального развития в Мариуполе.

 

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Теги: аэропорт, Порошенко, Мариуполь, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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