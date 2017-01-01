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В СБУ назвали стоимость "избирательной пирамиды"

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Финансирование масштабного проекта подкупа избирателей составляет около 82 миллионов долларов.
Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко
Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко
ssu.gov.ua

Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что финансирование выявленной "избирательной пирамиды" составляет почти 82 миллиона долларов. Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в пятницу, 1 марта.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тысяч граждан Украины", - отметил Кононенко.

По словам замглавы СБУ, каждый из привлеченных должен был привести на избирательный участок десять человек, которые бы проголосовали за конкретного кандидата в президенты.

"Стоимость этого проекта составляет более 2,22 миллиарда гривен или около 82 миллионов долларов", - уточнил он.

Кононенко добавил, что эти средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение, однако в данном случае речь идет о "грязных наличных", которые были легализированы незаконным путем.

Замглавы СБУ также указал, что следствие по данному делу ведет Госбюро расследований.

Напомним, 21 февраля в СБУ заявили о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

СБУ назвала организатора "избирательной пирамиды"

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, СБУ, Пирамида, расследование, подкуп избирателей, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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