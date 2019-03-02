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Варфоломей отказался устраивать всеправославное обсуждение автокефалии ПЦУ

Комментариев: 11
Константинополь отказал предстоятелям трех православных церквей в созыве собрания для обсуждения предоставления Томоса Православной церкви Украины.
Патриарх Варфоломей отказался обсуждать автокефалию ПЦУ
Патриарх Варфоломей отказался обсуждать автокефалию ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х, в просьбе о всеправославном обсуждении предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу, 1 марта сообщает Сerkvarium.

Отмечается, что епископ Антиохийской православной церкви Иоанн Х, который возглавляет церковь в Сирии, "считается одним из наиболее зависимых от России иерархов". Он направил Варфоломею письмо с такой просьбой.

Также с аналогичным вопросом к Константинополю обращались другие автокефальные Церкви, которые, как считается, находятся в сфере влияния Москвы - Польская и Чешская.

Варфоломей ответил на требование Иоанна в письме. В нем говорится, что проводить собрание православных церквей по вопросу ПЦУ бесполезно.

Также патриарх в письме напоминает о том, что Антиохийская церковь, а также Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что лишает эти церкви морального права требовать всеправославных обсуждений.

"Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в письменном ответе Варфоломея.

Патриарх также подчеркнул, что причиной предоставления Томоса ПЦУ было стремление объединить украинских православных.

"Великая Святая церковь Христова, взирая к любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкви несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины", - отмечено в письме Вселенского патриарха.

Идею обсуждения статуса ПЦУ на всеправославном уровне Варфоломей считает утопической еще и потому, что такое собрание предусматривает участие представителей самой украинской церкви, а этого не признает Москва.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Теги: Православие, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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doc1    02.03.2019, 09:14
Оценка:  0
doc1
Москва пусть признает Аллаха, Бога своих дедов и каждый день в полдень растилает коврики и становится раком в направлении востока!
а как мы знаем раком им стоять не привыкать потому у них все получится!
prontozaurus    02.03.2019, 09:08
Оценка:  +1
prontozaurus
Правильно. Нехай ці три недопалка створюють свій клуб балакучих і там хоч на столах собі танцюють та кокс по прибиральнях та підсобках винюхують.
doc1    02.03.2019, 09:04
Оценка:  +1
doc1
Кацапских дебилов в очередной раз послали на йух!
big-werasd    02.03.2019, 08:49
Оценка:  -2
big-werasd
нет в нём правды !
prontozaurus    02.03.2019, 08:54
Оценка:  +1
prontozaurus
Та, куди ж йому до вас рівнятися.
pochta-mail    02.03.2019, 08:48
Оценка:  -4
pochta-mail
...с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов ...
Какое же лицемерие,какой он 6ах пптриаох..просто конченная политическая марионетка..
prontozaurus    02.03.2019, 08:57
Оценка:  +1
prontozaurus
ви бажаєте про це побалакати?
Фарбио    02.03.2019, 09:04
Оценка:  -2
Фарбио
Побалакати? Ты с какого хутора жлоб?
pochta-mail    02.03.2019, 08:43
Оценка:  -3
pochta-mail
А че так..шо такое..все же честно и прозрачно
prontozaurus    02.03.2019, 09:00
Оценка:  +1
prontozaurus
Ну, ви ж визнали, що все чесно та прозоро, а нам треба йти далі. І ви йдіть ... з Богом.
VSHIVANKA    02.03.2019, 08:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
УКРОПНУЮ СЕКТУ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ .
СЕКТАНТАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЛАЗИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ КЛЕТКИ И ТОМОСИРОВАТЬ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ ДАБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬ ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ .
СЕКТАНТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДОТЧЕТНЫ И ПОДЧИНЕНЫ СТАМБУЛУ И ВАШИНГТОНУ .
НЕРАБЫ ХУЛЕ ....)))
prontozaurus    02.03.2019, 08:53
Оценка:  +2
prontozaurus
Попий води - заспокоює.
prontozaurus    02.03.2019, 09:10
Оценка:  +1
prontozaurus
Чи прийшов час дози?
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