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Варфоломей назвал утопической идею обсуждения автокефалии ПЦУ

Комментариев: 30
Патриарх отказался устраивать всеправославное обсуждение получения автономии украинской церковью.
Варфоломей считает бесполезным идею обсуждения автокефалии Украины
Варфоломей считает бесполезным идею обсуждения автокефалии Украины
orthodoxia.info

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Вселенский патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х в просьбе о всеправославном обсуждении предоставления автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил Сerkvarium.

Иоанна Х, который возглавляет церковь в Сирии, называют одним из наиболее зависимых от России иерархов. Он направил Варфоломею письмо с такой просьбой. С аналогичным вопросом к Константинополю обращались Польская и Чешская православные церкви.

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Патриарх в ответном письме напомнил, что Антиохийская церковь, так же как Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что лишает эти церкви морального права требовать всеправославных обсуждений.

“Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне“, - пишет Варфоломей.

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Он добавил, что собрание будет бесполезным, поскольку “приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом. Патриарх подчеркнул, что причиной предоставления Томоса ПЦУ было стремление объединить украинских православных верующих.

“Великая Святая церковь Христова с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкви несправедливо, наградила автокефалией церковь Украины“, - отмечено в письме.

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Идею обсуждения статуса ПЦУ на всеправославном уровне Варфоломей считает утопической еще и потому, что такое собрание предусматривает участие представителей самой украинской церкви, а этого не признает Москва.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что ЛГБТ могут быть допущены к таинствам в ПЦУ, если они “покаются в грехах“.

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Теги: ПЦУ, автономия, автокефалия, Вселенский Патриархат, Варфоломей
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Комментариев (30)
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prontozaurus    02.03.2019, 10:12
Оценка:  +1
prontozaurus
- "... А також погрожував вбити голову домкома товариша Швондера, з чого видно, що зберігає вогнепальну зброю і вимовляє контрреволюційні вислови. І навіть Енгельса наказав своїй соціал-служниці Зінаїді Прокопівні Буніною спалити в грубці".
prontozaurus    02.03.2019, 10:13
Оценка:  +1
prontozaurus
"Як явний меншовик зі своїм асистентом Борменталем Іваном Арнольдовичем, який таємно, не прописаний, проживає в його квартирі ".
"Підпис завідувача підвідділом очищення Шарикова - засвідчую". "Голова будинкового комітету Швондер, секретар Пеструхін".
prontozaurus    02.03.2019, 10:11
Оценка:  +3
prontozaurus
Та йдіть вже собі ... з Богом!
prontozaurus    02.03.2019, 10:07
Оценка:  +1
prontozaurus
Є Папа Римський, йому голову й морочте - його саме для цього й вигадали.
prontozaurus    02.03.2019, 10:05
Оценка:  +3
prontozaurus
Якщо Вселенський патріарх по канону має право одноосібно, без усіляких узгоджень, прийняти рішення про надання Томосу, то що тут обговорювати? Тим більш, коли вже сталося. Є Папа Римський, йому голову й морочте.
big-werasd    02.03.2019, 10:10
Оценка:  -3
big-werasd
В том то и дело что не имеет и это очень обидно обладателям томоса, цель которого раздор на Украине
prontozaurus    02.03.2019, 10:04
Оценка:  +2
prontozaurus
Якщо Вселенський патріарх по канону має право оноосібно, без усіляких узгоджень, прийняти рішення про надання Томосу, то що тут обговорювати? Тим більш, коли вже сталося. Є Папа Римський, йому голову й морочте.
big-werasd    02.03.2019, 09:41
Оценка:  -1
big-werasd
А томос то не настоящий, его половина членов Синода не подписала, вот этого Варфаломей и боится, что томос отзовут и планы госдепа сорвуться
BROKER666    02.03.2019, 09:45
Оценка:  0
BROKER666
тебе лечиться надо... везде госдеп тебя преследует...
big-werasd    02.03.2019, 09:50
Оценка:  -1
big-werasd
Ты ещё скажи что майдан не дело рук США)
Смешные вы, дети майдана вас по полной надели на кукан, а вы радуетесь, вы стали колонией с внешним управлением а вам хорошо, у вас цены на продукты и прочее выше чем в Польше, а вы ноги госдепу лижите, Супрун убивает украинцев, но и она вам в кайф) Идиоты!
prontozaurus    02.03.2019, 09:52
Оценка:  +3
prontozaurus
Так у вас и царь-то не настоящий!
big-werasd    02.03.2019, 09:56
Оценка:  -3
big-werasd
Ты про Пороха?
prontozaurus    02.03.2019, 10:08
Оценка:  +1
prontozaurus
Є Папа Римський, йому голову й морочте - його на те й вигадували.
prontozaurus    02.03.2019, 09:25
Оценка:  +5
prontozaurus
Мы к Вам, профессор, вот по какому делу! Мы, управление нашего дома, пришли к Вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома!
— Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
doc1    02.03.2019, 09:14
Оценка:  +2
doc1
Москва пусть признает Аллаха, Бога своих дедов и каждый день в полдень растилает коврики и становится раком в направлении востока!
а как мы знаем раком им стоять не привыкать потому у них все получится!
prontozaurus    02.03.2019, 09:35
Оценка:  +4
prontozaurus
Дякую за підтримку! Але, гадаю, вони не варті більше однієї відповіді. Інакше вони вважають, що з ними вступили у диспут, наче з рівними.
prontozaurus    02.03.2019, 09:08
Оценка:  +1
prontozaurus
Правильно. Нехай ці три недопалка створюють свій клуб балакучих і там хоч на столах собі танцюють та кокс по прибиральнях та підсобках винюхують.
doc1    02.03.2019, 09:04
Оценка:  +1
doc1
Кацапских дебилов в очередной раз послали на йух!
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