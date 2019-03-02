Варфоломей назвал утопической идею обсуждения автокефалии ПЦУ

Патриарх отказался устраивать всеправославное обсуждение получения автономии украинской церковью.

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Вселенский патриарх Варфоломей отказал патриарху Антиохийскому Иоанну Х в просьбе о всеправославном обсуждении предоставления автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил Сerkvarium.

Иоанна Х, который возглавляет церковь в Сирии, называют одним из наиболее зависимых от России иерархов. Он направил Варфоломею письмо с такой просьбой. С аналогичным вопросом к Константинополю обращались Польская и Чешская православные церкви.

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Патриарх в ответном письме напомнил, что Антиохийская церковь, так же как Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что лишает эти церкви морального права требовать всеправославных обсуждений.

“Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне“, - пишет Варфоломей.

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Он добавил, что собрание будет бесполезным, поскольку “приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом. Патриарх подчеркнул, что причиной предоставления Томоса ПЦУ было стремление объединить украинских православных верующих.

“Великая Святая церковь Христова с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкви несправедливо, наградила автокефалией церковь Украины“, - отмечено в письме.

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Идею обсуждения статуса ПЦУ на всеправославном уровне Варфоломей считает утопической еще и потому, что такое собрание предусматривает участие представителей самой украинской церкви, а этого не признает Москва.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что ЛГБТ могут быть допущены к таинствам в ПЦУ, если они “покаются в грехах“.