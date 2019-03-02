Сутки на Донбассе: Боевики стреляли четыре раза, есть раненые

За сутки 28 февраля погибли двое боевиков и были ранены пятеро.

Позиции украинских военных в зоне ООС обстреляли четыре раза facebook.com/pressjfo.news

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За сутки 1 марта российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

В полосе ответственности ОТГ “Восток“ оккупанты обстреляли позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.

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В районе ОТГ “Север“ враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил - из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

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В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. На все вражеские обстрелы ВСУ отвечали огнем дежурных огневых средств.

В результате боев один оккупант был ранен, кроме того, военные сбили российский беспилотник. За сутки 28 февраля, по данным разведки, также были убиты два боевика, еще пятеро получили ранения.

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецком - в районе ОТГ “Восток“. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Андрей Парубий подписал и отправил президенту закон о допуске иностранных войск в Украине.