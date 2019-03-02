Итоги 1 марта: В "ЛНР" умирает Пасечник, а в Ровно погиб глава союза ветеранов АТО
Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов, военные сбили беспилотник на Донбассе, а в Ровно погиб руководитель союза ветеранов АТО. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Погиб глава общественной организации
В пятницу в Ровно около 00:20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина областного центра. Погиб 42-летний руководитель союза участников АТО “Горынь“ Андрей Берташ.
Он ехал на автомобиле “Mercedes-Benz“, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения. Водитель погиб на месте происшествия. Похороны Берташа состоятся в субботу.
Военные сбили беспилотник “Элерон“
Военнослужащие Нацгвардии Украины на светлодарском направлении в зоне ООС сбили российский беспилотный летательный аппарат типа “Элерон“.
Военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения “Азов“ Нацгвардии заметили над позицией БПЛА, пропустили его через первую позицию и открыли огонь из штатного стрелкового оружия. БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.
Военные нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам. Последние изучают вражеский аппарат и носители информации
Суд в Гааге незаконный захват активов НАК в Крыму Россией
Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что РФ нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы НАК “Нафтогаз“ и ее дочерних предприятий в Крыму.
Как сообщила пресс-служба “Нафтогаза“, со временем это позволит привлечь агрессора к ответственности. Стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти.
При этом суд не определил сумму убытков “Нафтогаза“. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. Эксперты оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов минимум в $5 млрд. В России решение Гааги ожидаемо не признали.
Садовый снялся с выборов, потянув за собой Гнапа
Мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу лидера “Гражданской позиции“ Анатолия Гриценко. Таким образом, Гриценко объявили “единым кандидатом от оппозиции“.
Вслед за ним о готовности сняться с выборов в пользу Гриценко заявил и журналист Дмитрий Гнап, который баллотировался от “Силы людей“. Решение о его отказе об участии в выборах примет партия в субботу на съезде.
В “ЛНР“ умирает главарь боевиков - СМИ
Главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на свои источники. Медики, по данным издания, дали Пасечнику максимум шесть месяцев.
На его место рассматривают несколько кандидатур - в том числе, Игоря Плотницкого и Владислава Дейнего. На местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не показывают. Источники также констатируют, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже.
" УМИРАЕТ " ПАСЕЧНИК И ПОГИБ ВЕТЕРАН - КАРАТЕЛЬ .....
ЭТО ПИПЕЦ , ЭТО ДНО ......)))))