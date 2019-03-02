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Итоги 1 марта: В "ЛНР" умирает Пасечник, а в Ровно погиб глава союза ветеранов АТО

Комментариев: 5
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
В "ЛНР" ищут замену главарю боевиков
В "ЛНР" ищут замену главарю боевиков
EPA/UPG

Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов, военные сбили беспилотник на Донбассе, а в Ровно погиб руководитель союза ветеранов АТО. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Погиб глава общественной организации

В пятницу в Ровно около 00:20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина областного центра. Погиб 42-летний руководитель союза участников АТО “Горынь“ Андрей Берташ.

Он ехал на автомобиле “Mercedes-Benz“, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения. Водитель погиб на месте происшествия. Похороны Берташа состоятся в субботу. 

Военные сбили беспилотник “Элерон“

Военнослужащие Нацгвардии Украины на светлодарском направлении в зоне ООС сбили российский беспилотный летательный аппарат типа “Элерон“.

Военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения “Азов“ Нацгвардии заметили над позицией БПЛА, пропустили его через первую позицию и открыли огонь из штатного стрелкового оружия. БПЛА был сбит в 7:43 пятницы на высоте 150 метров.

Военные нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам. Последние изучают вражеский аппарат и носители информации

Суд в Гааге незаконный захват активов НАК в Крыму Россией

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что РФ нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций, экспроприировав активы НАК “Нафтогаз“ и ее дочерних предприятий в Крыму.

Как сообщила пресс-служба “Нафтогаза“, со временем это позволит привлечь агрессора к ответственности. Стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти.

При этом суд не определил сумму убытков “Нафтогаза“. Размер убытков будет установлен на следующем этапе процесса. Эксперты оценивают стоимость экспроприированных в Крыму активов минимум в $5 млрд. В России решение Гааги ожидаемо не признали.

Садовый снялся с выборов, потянув за собой Гнапа

Мэр Львова Андрей Садовый объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу лидера “Гражданской позиции“ Анатолия Гриценко. Таким образом, Гриценко объявили “единым кандидатом от оппозиции“.

Вслед за ним о готовности сняться с выборов в пользу Гриценко заявил и журналист Дмитрий Гнап, который баллотировался от “Силы людей“. Решение о его отказе об участии в выборах примет партия в субботу на съезде.

В “ЛНР“ умирает главарь боевиков - СМИ

Главарь боевиков террористической организации ЛНР Леонид Пасечник смертельно болен, поэтому в Москве ему ищут замену. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на свои источники. Медики, по данным издания, дали Пасечнику максимум шесть месяцев.

На его место рассматривают несколько кандидатур - в том числе, Игоря Плотницкого и Владислава Дейнего. На местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не показывают. Источники также констатируют, что с приходом Пасечника в городе ситуация стала значительно хуже. 

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Теги: итоги дня, ветераны, АТО, Пасечник, ДТП, выборы президента, Садовый, Гнап
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    02.03.2019, 10:01
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В СТРАНЕ :
" УМИРАЕТ " ПАСЕЧНИК И ПОГИБ ВЕТЕРАН - КАРАТЕЛЬ .....
ЭТО ПИПЕЦ , ЭТО ДНО ......)))))
big-werasd    02.03.2019, 09:54
Оценка:  -2
big-werasd
А что нибудь хорошее на Украине происходит?
donizete    02.03.2019, 10:02
Оценка:  0
donizete
На Украине - нет, а в Украине - да, просто это не интересно освещать, мало общественного резонанса.
big-werasd    02.03.2019, 10:21
Оценка:  -1
big-werasd
"В" значит внутри, раз так, то ходите вы не на поверхности, а по дну, это символично
BROKER666    02.03.2019, 10:33
Оценка:  0
BROKER666
по-твоему выходит что правильно говорить: на расии?
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