Американцы готовят катера Island к отправке в Украину
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Два американских военных катера класса Island прибудут в Украину в 2019 году. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает УНН.
“Два этих катера сейчас находятся в Балтиморе, и мы их готовим“, - рассказал американец.
Кент заверил, что катера - уже собственность Украины, но они еще не готовы переплыть через океан и работать в Черном море.
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“Это произойдет в этом году“, - заверил, тем не менее, заместитель помощника госсекретаря США. Кроме того, по его словам, в этом году в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США.
Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец Donald Cook вышел из порта Одессы и 1 марта должен был покинуть Черное море.