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Американцы готовят катера Island к отправке в Украину

Комментариев: 2
Военные катера уже принадлежат Украине, но они пока не готовы переплыть океан.
Военные катера уже готовят к отправке в Украину
Военные катера уже готовят к отправке в Украину
wikipedia.org

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Два американских военных катера класса Island прибудут в Украину в 2019 году. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает УНН.

“Два этих катера сейчас находятся в Балтиморе, и мы их готовим“, - рассказал американец. 

Кент заверил, что катера - уже собственность Украины, но они еще не готовы переплыть через океан и работать в Черном море. 

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“Это произойдет в этом году“, - заверил, тем не менее, заместитель помощника госсекретаря США. Кроме того, по его словам, в этом году в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США.

Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец Donald Cook вышел из порта Одессы и 1 марта должен был покинуть Черное море.

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Теги: Island, катера, военные, США, Украина
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Комментариев (2)
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big-werasd    02.03.2019, 10:40
Оценка:  -2
big-werasd
Эта статья о том, что Украина купила мусор, который не может выйти в море и америкосы латают в нём дыры, что бы Украина могла забрать свой хлам?
dinops    02.03.2019, 10:27
Оценка:  -1
dinops
Какие катера такая и статья....переплыть они хотят
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