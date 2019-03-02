Американцы готовят катера Island к отправке в Украину

Военные катера уже принадлежат Украине, но они пока не готовы переплыть океан.

Военные катера уже готовят к отправке в Украину wikipedia.org

Читай также: Климкин о встрече на эсминце США: Мы в одной лодке

Два американских военных катера класса Island прибудут в Украину в 2019 году. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает УНН.

“Два этих катера сейчас находятся в Балтиморе, и мы их готовим“, - рассказал американец.

Кент заверил, что катера - уже собственность Украины, но они еще не готовы переплыть через океан и работать в Черном море.

Читай также: Американский эсминец с крылатыми ракетами зашел в Балтийское море

“Это произойдет в этом году“, - заверил, тем не менее, заместитель помощника госсекретаря США. Кроме того, по его словам, в этом году в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США.

Напомним, ранее сообщалось, что американский эсминец Donald Cook вышел из порта Одессы и 1 марта должен был покинуть Черное море.