Спасатели проверяют участки и учатся реагировать на ЧП на выборах

По всей стране начались проверки помещений, которые будут использоваться как избирательные участки 31 марта.

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По всей стране инспекторы ГосЧС начали проверять состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан 31 марта, отмечают в пресс-службе.

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В частности, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и наличие соответствующей документации.

На этой неделе проверки прошли в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области и в Житомирской области.

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“Кроме того, с целью повышения готовности подразделений к чрезвычайным событиям и пожарам время выборов проводятся тактико-специальные учения“, отмечает ГосЧС.

К примеру, 27 февраля на Николаевщине пожарные провели подобные тренировки в Первомайском районном доме культуры и Очаковской ООШ №4.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию.