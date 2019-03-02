С апреля военным на передовой будут платить от 12 тысяч

Президент решил повысить доплату военнослужащим на передовой, также ее повысят морякам, защищающим азовское побережье.

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Президент Петр Порошенко сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства уточнил, что, начиная с 1 апреля, доплата на первой линии поднимется на 2000 грн. “Минимальная доплата должна составлять 12000 грн для каждого военнослужащего“, - подчеркнул президент.

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На второй линии доплату повысят на тысячу грн, минимально она составит 5500 грн. Президент также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье.

“Им нужно обеспечить такую ​​же доплату, как бойцам на первой линии“, - отметил Порошенко.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко поручил Владимиру Омеляну заняться вопросом постройки аэропорта в Мариуполе.