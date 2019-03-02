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"Не свалил, но планирую побыть вне РФ": Российский правозащитник переехал в Киев

Комментариев: 2
Виктора Корба в России подозревают в оправдании терроризма за цитирование материалов судебного процесса.
Корб переехал в Киев из Омска
Корб переехал в Киев из Омска
svoboda.org

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Российский правозащитник Виктор Корб, которого в России преследуют по статье об оправдании терроризма, переехал в Украину. Об этом сообщает российское “Радио Свобода“.

Сейчас Корб находится в Киеве, где намерен оформить вид на жительство. При этом правозащитник отметил, что пересечением границы с Украиной он нарушил подписку о невыезде. 

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По мнению Корба, возвращение в Россию в данный момент представляет для него опасность. При этом политического убежища правозащитник просить не собирается. “Я не свалил, не сбежал, не эмигрировал, не вырвался... Но какое-то время планирую побыть вне Омска, вне Сибири и вне России“ - заверил он.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018 года. Российские власти подозревают его в оправдании терроризма из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет по обвинению в призывах к терроризму. 

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Корб объяснил, что никогда не выражал поддержки терроризму, а его публикация была цитированием материалов публичного судебного процесса. Тем не менее, в его квартире провели обыск, изъяв у его семьи и у самого правозащитника всю технику, включая мобильные телефоны.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четвертый украинец хочет покинуть страну.

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Теги: Корб, правозащитник, Киев, РФ, Украина
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    02.03.2019, 11:59
Оценка:  +1
Л_о_л_а
весь непотриб собирается на Украине
big-werasd    02.03.2019, 11:39
Оценка:  +2
big-werasd
Я перестал уважать правозащитников, потому что это либерота продавшая страну и защишает только права сомнительных личностей, а не народа
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