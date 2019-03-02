Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком под Москвой

Комментариев: 0
В аварии в Новой Москве пострадали двое граждан Украины, обстоятельства ДТП выясняются.
Автобус столкнулся с грузовиком, пострадали двое украинцев
Автобус столкнулся с грузовиком, пострадали двое украинцев
sud.ua

Читай также: В Ровно погиб глава союза участников АТО

Автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Новой Москве в России. Об этом сообщают РИА-Новости.

В результате аварии пострадали двое граждан Украины, сообщили представитель экстренных служб Москвы.

Читай также: В Кировоградской области поезд сбил мужчину

“В поселении Щаповское произошло ДТП с участием автобуса с киевскими номерами и грузовика“, - отметили там.

В пресс-службе столичного ГИБДД уточнили, что фура и автобус столкнулись на Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших выясняются.

Читай также: В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть жертвы

Напомним, ранее сообщалось, что авто в Киеве протащило сбитого пешехода на 100 метров.

Поделись:
Теги: ДТП, украинцы, РФ, Москва, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь