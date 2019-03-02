Автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком под Москвой

В аварии в Новой Москве пострадали двое граждан Украины, обстоятельства ДТП выясняются.

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Автобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Новой Москве в России. Об этом сообщают РИА-Новости.

В результате аварии пострадали двое граждан Украины, сообщили представитель экстренных служб Москвы.

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“В поселении Щаповское произошло ДТП с участием автобуса с киевскими номерами и грузовика“, - отметили там.

В пресс-службе столичного ГИБДД уточнили, что фура и автобус столкнулись на Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших выясняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что авто в Киеве протащило сбитого пешехода на 100 метров.