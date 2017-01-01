СБУ усилила работу контрразведки в связи с выборами

Незадолго до выборов президента спецслужба старается предотвратить вмешательство в выборы и возможные провокации и теракты.

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Незадолго до выборов президента СБУ усилила контрразведывательные мероприятия на всей территории Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает пресс-служба ведомства.

Спецслужба делает все, чтобы предупредить атаки на украинские выборы, отметил он. “Стало объективной реальностью, Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время США, Великобритания, Нидерланды, Испания и даже Молдова“, - говорит Грицак.

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Только в течение 2016-2018 годов специалистами Службы было выявлено более 470 атак на государственные информационные ресурсы. “Хочу отметить, что буквально в феврале этого года сервер ЦИК был подвергнут довольно мощной атаке, с которой наши специалисты справились на отлично“, - добавил глава СБУ.

В СБУ создан Ситуационный центр кибернетической безопасности, в организации которого присоединились партнеры из НАТО, подчеркнул он.

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Кроме того, СБУ работает и над предотвращением терактов. “Я, конечно, не хочу никого пугать, но мы видим этот грязь, которая, в первую очередь, идет “из-за поребрика“, - добавляет Грицак.

СБУ также взаимодействует с ГПУ и Нацполицией, отметил он: “Правоохранители просто должны выполнить свою задачу - обеспечить законное и свободное волеизъявление граждан“.

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Напомним, ранее в СБУ рассказали о деталях работы вскрытой ими предвыборной сетки.