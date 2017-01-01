В Украине зарегистрированы около 9000 профессий

Все виды работ внесены в Национальный классификатор Украины.

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Украинский рынок труда насчитывает около 9000 профессий. Об этом сообщил Центральный аппарат Госслужбы занятости в ответ на запрос УНН.

Все эти профессии внесены в Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 “Классификатор профессий“, отметили в ведомстве.

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“Он насчитывает около 9 тысяч профессий и видов работ. В связи с технологическим развитием ежегодно в классификатор вносятся определенные изменения: отдельные профессии исчезают, меняются их названия или появляются новые“, - добавили там.

Последние изменения в классификатор были внесены приказом Минэкономразвития от 15 февраля 2019 года.

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Напомним, ранее Госслужба занятости назвала профессии, которые будут востребованы в Украине в будущем.