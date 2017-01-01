В Украине зарегистрированы около 9000 профессий
Читай также: В Украине официально появилась профессия трансплант-координатора
Украинский рынок труда насчитывает около 9000 профессий. Об этом сообщил Центральный аппарат Госслужбы занятости в ответ на запрос УНН.
Все эти профессии внесены в Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 “Классификатор профессий“, отметили в ведомстве.
Читай также: Какие профессии связаны с шизофренией – ученые
“Он насчитывает около 9 тысяч профессий и видов работ. В связи с технологическим развитием ежегодно в классификатор вносятся определенные изменения: отдельные профессии исчезают, меняются их названия или появляются новые“, - добавили там.
Последние изменения в классификатор были внесены приказом Минэкономразвития от 15 февраля 2019 года.
Читай также: Работа с риском для жизни: Назван ТОП профессий в Украине, опасных для жизни
Напомним, ранее Госслужба занятости назвала профессии, которые будут востребованы в Украине в будущем.