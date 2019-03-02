Генерал США назвал "чушью собачьей" идею РФ об однодневном мониторинге Азова

Американский военный призвал международное сообщество отказаться от предложения РФ, чтобы мониторинг в Керченском проливе продлился один день.

Мониторинг в Керченском проливе не может длиться один день, уверен американский генерал EPA/UPG

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Страны мира не должны поддерживать планы России об однодневном мониторинге в Керченском проливе. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает УНН.

Ходжес сейчас находится на первой международной конференции “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров“ в Одессе.

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“Мысль о том, что наблюдатели будут только один день смотреть, решит ли Россия позволить кораблям проходить через Керченский пролив, это - bullshit (чушь собачья - ред.)“, - подчеркнул он.

“Это фактически признание, что Россия имеет право выбирать, это сумасшедшее признание их суверенитета. Мы должны это отвергнуть“, - добавил генерал-лейтенант.

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Напомним, ранее сообщалось, что на побережье Азовского моря установят радиолокационные комплексы.