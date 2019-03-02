Генерал США назвал "чушью собачьей" идею РФ об однодневном мониторинге Азова
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Страны мира не должны поддерживать планы России об однодневном мониторинге в Керченском проливе. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает УНН.
Ходжес сейчас находится на первой международной конференции “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров“ в Одессе.
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“Мысль о том, что наблюдатели будут только один день смотреть, решит ли Россия позволить кораблям проходить через Керченский пролив, это - bullshit (чушь собачья - ред.)“, - подчеркнул он.
“Это фактически признание, что Россия имеет право выбирать, это сумасшедшее признание их суверенитета. Мы должны это отвергнуть“, - добавил генерал-лейтенант.
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Напомним, ранее сообщалось, что на побережье Азовского моря установят радиолокационные комплексы.
1. гнобить Россию
2.обустраивать Украину.
первый путь проще, работают пускай лохи.