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Генерал США назвал "чушью собачьей" идею РФ об однодневном мониторинге Азова

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Американский военный призвал международное сообщество отказаться от предложения РФ, чтобы мониторинг в Керченском проливе продлился один день.
Мониторинг в Керченском проливе не может длиться один день, уверен американский генерал
Мониторинг в Керченском проливе не может длиться один день, уверен американский генерал
EPA/UPG

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Страны мира не должны поддерживать планы России об однодневном мониторинге в Керченском проливе. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает УНН.

Ходжес сейчас находится на первой международной конференции “Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров“ в Одессе.

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“Мысль о том, что наблюдатели будут только один день смотреть, решит ли Россия позволить кораблям проходить через Керченский пролив, это - bullshit (чушь собачья - ред.)“, - подчеркнул он. 

“Это фактически признание, что Россия имеет право выбирать, это сумасшедшее признание их суверенитета. Мы должны это отвергнуть“, - добавил генерал-лейтенант.

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Напомним, ранее сообщалось, что на побережье Азовского моря установят радиолокационные комплексы.

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Теги: США, военные, РФ, Керченский пролив, мониторинг, Украина
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Комментариев (7)
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Ruspidor    02.03.2019, 14:53
Оценка:  +3
Ruspidor
Однажды ССовцы устроили однодневный мониторинг в концлагере Терезин. С результатом можно и сейчас ознакомиться в архивах. На кадрах видно как счастливые евреи вес5ло проводят время в кругу семьи. Как же здорово сейчас на рассии!
Духовный_скреп    02.03.2019, 14:52
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Мокши боятся,что цивилизованные страны узнают секреты постройки моста))Таких нанотехнологий нет ни у кого в мире))
YSL    02.03.2019, 14:47
Оценка:  -4
YSL
Сказал как в воду пёрнул.
bimba08    02.03.2019, 14:55
Оценка:  +4
bimba08
Ну это про твой пост, а так все правильно.
Коляка    02.03.2019, 14:37
Оценка:  -8
Коляка
Америка дальше всех, а вони от неё на весь Мир
Колишній-східняк    02.03.2019, 14:34
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Все очень просто и логично: мыть руки после туалета, не употреблять в пищу грязные овощи, не включать россиян в международные миссии.
nelci    02.03.2019, 15:06
Оценка:  -1
nelci
Чтобы было счастье есть два пути-
1. гнобить Россию
2.обустраивать Украину.
первый путь проще, работают пускай лохи.
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