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Петров обошел Тимошенко в президентском рейтинге, - опрос в Facebook

Комментариев: 4
За политтехнолога Владимира Петрова во втором туре президентских выборов готовы проголосовать 92% опрошенных им пользователей Facebook.
Петров обошел Тимошенко в интернет-опросе
Петров обошел Тимошенко в интернет-опросе
facebook.com/greatlumpen

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За политтехнолога Владимира Петрова во втором туре президентских выборов готовы проголосовать 92% пользователей Facebook. При этом за лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко свои голоса готовы отдать лишь 8%. Соответствующие результаты голосовании среди 1100 человек обнародовал Петров на своей странице в социальной сети.

В то же время по результатам голосования в микроблоге Twitter Петров набрал 89% голосов, а Тимошенко – 11%.

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“Вы, возможно, сочтете это шуткой или сарказмом, но, если Тимошенко действительно хочет свергнуть нынешнего президента, единственная возможность - это сняться в мою пользу. Более сильного технологического хода быть не может, как бы несерьезно это не звучало“, – прокомментировал результаты опросы политтехнолог.

Петров также напомнил, что ранее провел аналогичный опрос, но уже с действующим президентом Украины Петро Порошенко. Тогда политтехнолог набрал 72% в Facebook и 86% в Twitter, тогда как нынешний глава государства - 28% и 14% соответственно.

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Напомним, 7 февраля на вечернем заседании Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петрова кандидатом на пост президента Украины. За его регистрацию проголосовали 14 из 16 присутствующих членов комиссии.

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Теги: выборы президента, опрос, интернет, Петров, кандидат
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Комментариев (4)
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big-werasd    02.03.2019, 15:07
Оценка:  -1
big-werasd
За Тимошенко голосовать, себя не уважать, кроме всего прочего именно этот человек пригрел и ввёл в украинскую политику, агента влияния госдепа, развязавшего войну на Донбассе, пастора Турчинова, да и Кроля тоже она!
SEMPENTY    02.03.2019, 14:54
Оценка:  +6
SEMPENTY
Кто это вообще?
Колишній-східняк    02.03.2019, 14:45
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Whо іs thаt? За него готовы проголосовать 92 % опрошенных им же пользователей
i-Kovalsky    02.03.2019, 14:55
Оценка:  +5
i-Kovalsky
это шутка. Но довольно забавная. Это как "На вопрос "пользуетесь ли вы интернетом?" 100% опрошенных ответили - "да". Таковы результаты нашего опроса, проведенного в интернете."
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