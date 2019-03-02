Петров обошел Тимошенко в президентском рейтинге, - опрос в Facebook

За политтехнолога Владимира Петрова во втором туре президентских выборов готовы проголосовать 92% опрошенных им пользователей Facebook.

Читай также: Число кандидатов в президенты установило “антирекорд“

За политтехнолога Владимира Петрова во втором туре президентских выборов готовы проголосовать 92% пользователей Facebook. При этом за лидера “Батькивщины“ Юлию Тимошенко свои голоса готовы отдать лишь 8%. Соответствующие результаты голосовании среди 1100 человек обнародовал Петров на своей странице в социальной сети.

В то же время по результатам голосования в микроблоге Twitter Петров набрал 89% голосов, а Тимошенко – 11%.

Читай также: Спасатели проверяют участки и учатся реагировать на ЧП на выборах

“Вы, возможно, сочтете это шуткой или сарказмом, но, если Тимошенко действительно хочет свергнуть нынешнего президента, единственная возможность - это сняться в мою пользу. Более сильного технологического хода быть не может, как бы несерьезно это не звучало“, – прокомментировал результаты опросы политтехнолог.

Петров также напомнил, что ранее провел аналогичный опрос, но уже с действующим президентом Украины Петро Порошенко. Тогда политтехнолог набрал 72% в Facebook и 86% в Twitter, тогда как нынешний глава государства - 28% и 14% соответственно.

Читай также: Гнап тоже грозится сняться с выборов в пользу Гриценко

Напомним, 7 февраля на вечернем заседании Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петрова кандидатом на пост президента Украины. За его регистрацию проголосовали 14 из 16 присутствующих членов комиссии.