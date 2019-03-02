Полторак подписал приказ о повышении доплат военным

Во время боевых дежурств военнослужащие ВМС в Азовском море и бойцы на первой линии соприкосновения на Донбассе будут получать на 2000 грн больше.

Полторак подписал приказ о повышении выплат на передовой до 12 тысяч грн facebook.com/generalpoltorak

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Министр иностранных дел Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечении военнослужащим ВСУ с 1 апреля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату на 2000 грн больше, и общая сумма будет составлять 12000 грн. На второй линии соприкосновения доплату увеличат на 1000 грн, общая сумма составит 5500 грн.

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Кроме того, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря. Они будут получать доплату в 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства - 12000 грн.

Напомним, ранее о повышении выплат военным на передовой сообщил президент Петр Порошенко.