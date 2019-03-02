Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полторак подписал приказ о повышении доплат военным

Комментариев: 1
Во время боевых дежурств военнослужащие ВМС в Азовском море и бойцы на первой линии соприкосновения на Донбассе будут получать на 2000 грн больше.
Полторак подписал приказ о повышении выплат на передовой до 12 тысяч грн
Полторак подписал приказ о повышении выплат на передовой до 12 тысяч грн
facebook.com/generalpoltorak

Читай также: Порошенко поручил Омеляну заняться аэропортом в Мариуполе

Министр иностранных дел Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечении военнослужащим ВСУ с 1 апреля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что военнослужащие, находящиеся на первой линии соприкосновения, будут получать доплату на 2000 грн больше, и общая сумма будет составлять 12000 грн. На второй линии соприкосновения доплату увеличат на 1000 грн, общая сумма составит 5500 грн. 

Читай также: Сутки на Донбассе: Боевики стреляли четыре раза, есть раненые

Кроме того, будет повышено денежное обеспечение военнослужащим ВМС ВСУ, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря. Они будут получать доплату в 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства - 12000 грн.

Напомним, ранее о повышении выплат военным на передовой сообщил президент Петр Порошенко.

Поделись:
Теги: ВСУ, военнослужащие, Донбасс, Азовское море, Керченский пролив
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
lamm    02.03.2019, 15:12
Оценка:  0
lamm
Министр иностранных дел Степан Полторак ))))))))))). Бигмир, харе бухать)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь