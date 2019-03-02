Новинский внес 1 млн грн помощи Институту реабилитации в Одессе
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Лидер оппозиции Вадим Новинский встретился сегодня, 1 марта, в городе Одесса с профессиональным коллективом и их подопечными Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака. Об этом сообщается на странице фракции в Facebook.
Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский внес благотворительный взнос 1 миллион гривен для развития столь важной, нужной и самоотверженной работы коллектива Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.
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Вадим Новинский обсудил проблемные вопросы с директором института Мариной Игониной и ознакомился с условиями пребывания и обучения детей-инвалидов.
Конечно, среди основных проблем - недостаточность денежных средств на транспортировку в институт и обратно детей с психическими расстройствами, эпилепсией, ДЦП и другим заболеваниям группы риска.
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К слову, в Институте реабилитации им. Я. Корчака ежедневно получают консультативную помощь более 500 семей и 200 детей с инвалидностью как в группах дневного пребывания, так и в качестве патронатной помощи.
Заслушав жалобы и предложения родителей деток с инвалидностью, Вадим Новинский дал слово выполнить все, что в его силах, и просил администрацию центра передавать ему просьбы этих семей.
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Также один из лидеров оппозиции посетил духовное место при реабилитационном центре – Храм на территории самого Института им. Я. Корчака.
“Людям важно помогать и тем, кому по сердцу оказывать помощь другим, Господь воздаст сторицей за дела их“, - подчеркнул человеческие истины Вадим Новинский и поблагодарил всех сотрудников центра во главе с их руководителем за их подвижнический труд, который сейчас игнорирует государство.
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“Государство, к сожалению, полностью отвернулось от детей с ограниченными возможностями, и вся та социальная помощь, которая была еще несколько лет назад, легла на плечи небезразличных украинцев“, - констатировал лидер оппозиции Вадим Новинский.
Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира.