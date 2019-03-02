"Батькивщина" никогда не опускалась до фальсификаций, каждая победа была получена честно - заявление партии

До момента, когда страна наконец избавится власти, которая в своей жажде обогащения не останавливается даже перед торговлей с врагом, остаются считанные дни, заверили в партии.

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Сегодня уже всем очевидно - менее чем за месяц люди вынесут нынешнему президенту неутешительный вердикт и ему придется ответить за все. Об этом говорится в заявлении партии “Батькивщина“.

“В частности, за государственную измену - самое ужасное, что может совершить главнокомандующий во время войны. Наверное, именно осознание неотвратимости наказания за все свои преступления - главный мотив, который заставляет Петра Порошенко из последних сил цепляться за должность“, - отмечает партия.

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“Не готовый к содержательной дискуссии, как и его предшественник Янукович, он делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и ГПУ придумывает дела, которые отчасти выходят за пределы здравого смысла, и создает фейковые “доказательства“, которые затем тиражируют подконтрольные режиму СМИ“, - говорится в заявлении.

“Именно так мы расцениваем сообщение подконтрольных Банковой Службы безопасности и Генеральной прокуратуры о намерении “Батькивщины“ потратить более двух миллиардов гривен на “пирамиду“ по поддержке на выборах“, - подчеркнула партия.

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“Считаем целесообразным отметить следующее. “Батькивщина“ никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций. Каждая победа партии была одержана честно. Так же прозрачно была собрана и потрачена каждая копейка из куда более скромного, чем президентский, партийного бюджета“, - отмечают в “Батькивщине“.

Это не Тимошенко, а Порошенко, который контролирует бюджет и состояние которого за последний год выросли в 83 раза, тратит миллиарды на подкуп людей, раздавая “Петрову тысячу“ и манипулируя доплатами к пенсиям и субсидиями, говорят в партии.

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“Это не “Батькивщина“, а “золотые мальчики“ Петра Алексеевича только на продаже некачественных российских запчастей зарабатывают по четверти миллиарда гривен. Это “сетки“ Порошенко сегодня опутали всю страну, как и его коррупция. Это очевидно для всех, кроме правоохранительных органов, которые, вместо того, чтобы отвечать за национальную безопасность, обеспечивают безнаказанность власти“, - подчеркивает “Батькивщина“.

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“Ждать осталось недолго. Весна обязательно победит. И ответить перед народом придется не только тем, кто наживался на человеческих страданиях и в крови, но и тем, кто прикрывал эти преступления“, - резюмируется в заявлении.

Напомним, ранее НАПК заявило о нарушениях в декларации кандидата в президенты.