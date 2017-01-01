Военный с сообщниками торговал тротилом и детонаторами

Злоумышленника задержали при продаже 6 кг тротила, всего он успел реализовать около 40 кг.

СБУ поймала военнослужащего на продаже тротила и электродетонаторов ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ блокировали в Ровенской области сбыт военных средств поражения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как выяснили оперативники и следователи, два гражданских лица и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов.

Военному за торговлю взрывчаткой грозит до 7 лет тюрьмы ssu.gov.ua

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Военнослужащего задержали прямо на Ровенском военном полигоне при сбыте более шести килограммов тротила и пяти электродетонаторов.

В целом он успел реализовать почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов. Правоохранители также изъяли у военного две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

Военный успел реализовать 40 кг тротила и больше 200 детонаторов ssu.gov.ua

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“Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей“, - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Относительно его сообщников продолжаются процессуальные действия.

У военного конфисковали остатки опасных "игрушек" ssu.gov.ua

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Напомним, ранее сообщалось, что СБУ усилила работу контрразведки в связи с приближающимися выборами президента.