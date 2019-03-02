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Сбитый российский беспилотник корректировал огонь артиллерии

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В Минобороны рассказали о функциях сбитого летательного аппарата.
Сбитый на Донбассе БПЛА корректировал огонь
Сбитый на Донбассе БПЛА корректировал огонь
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Беспилотный летательный аппарат типа “Элерон“, который военные сбили 1 марта на Донбассе, занимался корректировкой огня артиллерии врага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что военнослужащие Нацгвардии сбили российский БПЛА из стрелкового оружия с высоты 150 метров.

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Специалисты продолжают изучать сбитый вражеский беспилотник и носители информации в нем.

Напомним, ранее сообщалось, что нацгвардеццы на Донбассе сбили российский беспилотник типа “Элерон“.

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Теги: беспилотник, РФ, Элерон, Нацгвардия, ВСУ, БПЛА
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