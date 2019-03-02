Сбитый российский беспилотник корректировал огонь артиллерии

В Минобороны рассказали о функциях сбитого летательного аппарата.

Читай также: Появилось видео испытаний беспилотника Spectator-М1

Беспилотный летательный аппарат типа “Элерон“, который военные сбили 1 марта на Донбассе, занимался корректировкой огня артиллерии врага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что военнослужащие Нацгвардии сбили российский БПЛА из стрелкового оружия с высоты 150 метров.

Читай также: Появилось фото 20-тонного российского беспилотника Охотник

Специалисты продолжают изучать сбитый вражеский беспилотник и носители информации в нем.

Напомним, ранее сообщалось, что нацгвардеццы на Донбассе сбили российский беспилотник типа “Элерон“.