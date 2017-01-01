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Скандал в Одесском СИЗО: Заключенных запугивали ради взяток

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Руководство изолятора за год получило на специальную карту больше 2 млн грн.
Руководители Одесского изолятора задержаны за взятки
Руководители Одесского изолятора задержаны за взятки
ssu.gov.ua/ua

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Руководство Одесского следственного изолятора систематически получало взятки за “смягчение“ условий отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду“, - отметило ведомство.

Деньги у заключенных вымогали, угрожая им и держа в карцере
Деньги у заключенных вымогали, угрожая им и держа в карцере
ssu.gov.ua

Для давления на заключенных их удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые “смотрящие“, которые работали на администрацию учреждения. 

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Правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали $2000. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карту. 

Чиновники
Чиновники "заработали" за заключенных больше 2 млн за год
ssu.gov.ua/ua

Только за 2018 на эту карту было перечислено более 2,3 млн грн. При обысках у фигурантов дела изъяли банковские карты, мобильные телефоны, $1000 и 60 тысяч грн и документацию, подтверждающую их противоправные действия. Двоих подозреваемых задержали, продолжается досудебное следствие.

Заключенные платили руководству СИЗО за
Заключенные платили руководству СИЗО за "смягчение" условий
ssu.gov.ua/ua

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Напомним, ранее в СБУ сообщили о поимке военнослужащего, который прямо на полигоне торговал тротилом.

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Теги: СБУ, СИЗО, Одесса, изолятор, взятки
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