Скандал в Одесском СИЗО: Заключенных запугивали ради взяток
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Руководство Одесского следственного изолятора систематически получало взятки за “смягчение“ условий отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду“, - отметило ведомство.
Для давления на заключенных их удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые “смотрящие“, которые работали на администрацию учреждения.
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Правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, с которого злоумышленники требовали $2000. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карту.
Только за 2018 на эту карту было перечислено более 2,3 млн грн. При обысках у фигурантов дела изъяли банковские карты, мобильные телефоны, $1000 и 60 тысяч грн и документацию, подтверждающую их противоправные действия. Двоих подозреваемых задержали, продолжается досудебное следствие.
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Напомним, ранее в СБУ сообщили о поимке военнослужащего, который прямо на полигоне торговал тротилом.