Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС даст 50 млн евро на безопасность – Порошенко

Комментариев: 6
Деньги будут направлены на поддержку Мариуполя, Бердянска и Черноморского побережья, отметил президент.
Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область
Петр Порошенко во время поездки в Одесскую область
Прес-служба президента України

Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье предусматривает выделение 50 млн евро. Об этом сказал президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе, сообщает Укринформ в субботу, 2 марта.

 

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержка Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", – заявил Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы ни шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас украинцам главное "не оплошать".

"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", – отметил Порошенко.

Напомним, Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю после решений международного арбитража. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, безопасность, Азовское море, Бердянск, Порошенко, Мариуполь, Петр Порошенко, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
big-werasd    02.03.2019, 19:24
Оценка:  -1
big-werasd
Страшно подумать сколько горя принесут эти деньги!
Letohradek    02.03.2019, 19:48
Оценка:  0
Letohradek
Все закономерно, чем больше подкинут денег для обороны Украины - тем больше трупов поедут на расию
sun2014    02.03.2019, 19:15
Оценка:  +1
sun2014
На Украине какая безопасность, когда урод моральный гарант бьёт по лицу на встрече с жителями Запорожья молодую девушку и содрал, как преступник с неё шапку!
Letohradek    02.03.2019, 19:50
Оценка:  0
Letohradek
Жаль, что в пятак не зарядил рашистке. И ты тварь, ходи и бойся!
Предаторр    02.03.2019, 18:37
Оценка:  +3
Предаторр
ЕС даст 50 млн евро на мою безопасность чтобы я спокойно смог удрать из Украины после выборов-Пидоpoшенко.
Coюзник    02.03.2019, 18:42
Оценка:  -3
Coюзник
А зачем ждать выборов ... беги сейчас ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь