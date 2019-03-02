Смертельное ДТП под Киевом: полицейский был пьян

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора.

Автомобиль Toyota после столкновения с пешеходом ДБР

Старший оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции, который утром в субботу сбил насмерть пешехода в Броварах под Киевом, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает 2 марта пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи которого расследуют обстоятельства аварии.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6:00 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки Toyota, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ГБР установили, что "правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения".

Решается вопрос о сообщении оперуполномоченному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, минушей ночью в Киеве на Голосеевском проспекте Kia Cerato сбила пешехода на переходе. После столкновения машина не остановилась, протащив мужчину более ста метров по дороге. Затем водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший скончался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet