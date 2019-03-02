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На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец

Комментариев: 1
Украинские военные дали достойный отпор сепаратистам. Их потери уточняются, отметили в штабе ООС.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу АТО / Facebook

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 2 марта.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг провел четыре обстрела. Из минометов калибра 120 мм обстреливались позиции вблизи Водяного. Автоматические станковые гранатометы применялись в районе Верхнеторецкого.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия велся огонь у поселка Пески. А со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливалсь позиции в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов позиции в районе Травневого.

Утверждается, что ВСУ дали достойный отпор врагу. Его потери уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – заверили в штабе.

Напомним, 1 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано четыре обстрела сепаратистов. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    02.03.2019, 19:40
Оценка:  0
Антибес
Там нет бойцов,одни лишь наёмники.Не заплатят им денег-через 24 часа этих"защитников"там никто не увидит.Пропаганда про это не скажет,но это ничего не меняет.
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