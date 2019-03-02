В Харькове взрыв уничтожил автомобиль, есть жертвы
В Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 2 марта.
Отмечается, что взрыв произошел в 15:05 на улице Радиотехнической в Новобаварском районе города. Взорвался автомобиль ГАЗ, который принадлежит коммунальному хозяйству.
"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации", – говорится в сообщении.
Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове взрыв уничтожил автомобиль, есть жертвы
Ранее в Киеве произошел взрыв автомобиля Audi. Взрывное устройство было заложено под левым передним колесом машины. В результате происшествия легкие травмы получил бизнесмен, которому принадлежало авто.
Также в Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты. Позже оказалось, что это известный активист и бывший участник АТО.
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