В Харькове взрыв уничтожил автомобиль, есть жертвы

Взорвался автомобиль ГАЗ, который принадлежит коммунальному хозяйству. Работники службы ремонтировали водопровод.

В Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 2 марта.

Отмечается, что взрыв произошел в 15:05 на улице Радиотехнической в Новобаварском районе города. Взорвался автомобиль ГАЗ, который принадлежит коммунальному хозяйству.

"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации", – говорится в сообщении.

Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее в Киеве произошел взрыв автомобиля Audi. Взрывное устройство было заложено под левым передним колесом машины. В результате происшествия легкие травмы получил бизнесмен, которому принадлежало авто.

Также в Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты. Позже оказалось, что это известный активист и бывший участник АТО.

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