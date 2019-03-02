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В госпитале Харькова военный умер от гриппа

Комментариев: 1
Николай Харкевич был участником АТО. Потом продолжил службу по контракту в Вооруженных силах Украины.
Похоронят Николая Харкевича в его родном поселке Ратно
Похоронят Николая Харкевича в его родном поселке Ратно
Міноборони України

В госпитале Харькова 1 марта умер от гриппа военнослужащий 24-й бригады ВСУ, участник АТО Николай Харкевич. Об этом накануне сообщил Союз воинов АТО Волыни на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Харкевич был участником Антитеррористической операции на Донбассе. Потом продолжил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. В феврале бойца госпитализировали с осложнениями гриппа.

Похоронят Николая Харкевича в его родном поселке Ратно Волынской области.

Ранее сообщалось, что в Украине за период с 18 по 24 февраля от гриппа и ОРВИ умерли восемь человек. Количество заболевших составило более 183 тысяч человек. При этом с начала нынешнего эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай.

Также сообщалось, что в Кировоградской области от "свиного гриппа" умер мужчина.

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Теги: Харьков, смерть, грипп, волынь, военный, эпидемия грипп, умер, Волынская область, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    02.03.2019, 22:03
Оценка:  -1
Антибес
Убийцы украинского народа на Донбассе,вас ожuдает та же участь!Будьте прокляты вы и ваш хозяин Педя Пидоpoшенко!Смерть вам!
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