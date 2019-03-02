В госпитале Харькова военный умер от гриппа

Николай Харкевич был участником АТО. Потом продолжил службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

В госпитале Харькова 1 марта умер от гриппа военнослужащий 24-й бригады ВСУ, участник АТО Николай Харкевич. Об этом накануне сообщил Союз воинов АТО Волыни на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Харкевич был участником Антитеррористической операции на Донбассе. Потом продолжил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. В феврале бойца госпитализировали с осложнениями гриппа.

Похоронят Николая Харкевича в его родном поселке Ратно Волынской области.

Ранее сообщалось, что в Украине за период с 18 по 24 февраля от гриппа и ОРВИ умерли восемь человек. Количество заболевших составило более 183 тысяч человек. При этом с начала нынешнего эпидемического сезона зарегистрирован 41 летальный случай.

Также сообщалось, что в Кировоградской области от "свиного гриппа" умер мужчина.

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