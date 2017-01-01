В Волынской области на огороде выкопали 14 противотанковых мин

Пиротехники ГСЧС разминировали огород в селе Уляники и уничтожили все взрывоопасные предметы.

В селе Уляники Рожищенского района местный житель во время работ на огороде обнаружил противотанковые мины. Об этом сообщает управление ГСЧС в Волынской области в субботу, 2 марта.

Отмечается, что мужчина не стал трогать опасную находку и вызвал спасателей.

"Пиротехники изъяли из земли 14 противотанковых мин и одну ручную гранату времен Второй мировой войны. Все взрывоопасные предметы уничтожены в установленном порядке", – говорится в сообщении.

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