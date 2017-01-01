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США и Южная Корея прекратили военные учения

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Вашингтон и Сеул обосновывают такой шаг необходимостью ускорения денуклеаризации Северной Кореи.
Военные учения Южной Кореи и США
Военные учения Южной Кореи и США
АР (архив)


США и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных военных учений, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Ренхап.

Отмечается, что военные США и Республики Корея отказались от командно-штабных учений Key Resolve и Foal Eagle.

Такое решение было принято 2 марта во время телефонного разговора корейского министра нацобороны Чон Ген Ду и и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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Теги: США, Южная Корея, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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