"Маргариновый" скандал: В Николаеве предпринимателям вручили подозрения

В Николаеве из-за некачественного питания детей трем предпринимателям вручили подозрения о совершении преступления.

В Николаеве правоохранители вручили уведомление о подозрении в совершении преступления трем лицам, фигурантам уголовного производства относительно некачественного питания детей в местных школах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Николаевской области.

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Согласно сообщению, речь о директоре Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях города. Его подозревают в служебной халатности, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Кроме этого, подозрение получил основатель и директор предприятия Прод-Юг. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также подозрение сообщили учредителю и директору предприятия Сонед. Его подозревают в незаконченном покушении на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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“Поскольку местонахождение указанных лиц не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию, вручить подозрения непосредственно этим лицам не удалось. В соответствии с требованиями УПК, их вручили по месту регистрации лиц (поставщикам) и по месту работы (исполняющему обязанности директора КОП). В порядке, предусмотренном законодательством, лицам переданы повестки на вызов к следователю. Если в назначенное время они не появятся, их объявят в розыск и полицией будут приняты исчерпывающие меры по установлению их местонахождения и принудительной доставки в суд для избрания меры пресечения“, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в трех городах Украины прошли 120 обысков из-за школьного питания. Силовики провели 120 обысков в учебных заведениях и коммунальных производственных предприятиях в Николаеве, Хмельницком и Одессе. В Николаеве также правоохранители проводят массовые обыски в учебных заведениях города, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.