Детский интернат "тюремного типа" проверят в Одессе

В Одессе разгорелся масштабный скандал из-за условий содержания детей в одном из местных интернатов.

Сообщается о видеокамерах в душевых и туалетах скриншот из видео

В Одесском центре реабилитации разгорелся скандал после публикации в соцсети сообщения об условиях, в которых находятся там дети. Пост разместила у себя на странице в Facebook сотрудница местной полиции. Теперь заведение ожидают проверки. Руководство заведения оправдываясь пригласило журналистов.

Об этом сообщает ТСН.

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“Зоя Мельник, патрульная и общественная активистка, часто бывает и в проблемных семьях, и в заведениях, которые занимаются детьми в беде. Назвать центр социально-психологической реабилитации тюрьмой решилась НЕ сразу - боялась повредить воспитанникам. Окончательно ее убедила информация о камерах наблюдения в душевых и туалетах “, - говорится в сообщении.

Отметим, что об этом она узнала от самих детей. Одна из воспитанниц - девочка, которую соцслужбы забрали из семьи опекунов, училась на 2-м курсе в лицее. Но теперь вынуждена ходить в ближайшую школу, потому что водить в лицей ее никому. Она также рассказала, что воспитанники постоянно под присмотром - их обыскивают, отбирают мобильные телефоны. Звонить позволяют только один раз в неделю.

После пригласили прессу, однако там утверждают, что все ограничения лишь в интересах детей. Мол, все они проблемные, склонны к побегам и правонарушениям.

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“Есть дети, которые имели опыт употребления наркотических веществ, есть дети, которые в малом возрасте, доподростковом, употребляли алкогольные напитки. Этим обусловлено наличие камер“, - говорит Лилия Вейланд, психолог городского центра социально-психологической реабилитации детей. Но видеонаблюдение в душе и туалетах отрицают категорически.

Однако советник председателя облгосадминистрации Артем Поланский на своей странице в соцсети отметил, что наблюдение в санузлах - таки велось.

По его словам, камеры были установлены после того, как в душевой комнате девочка пыталась совершить суицид, также были случаи буллинга - именно в душевой.

В центре временно проживают дети от трех до восемнадцати лет, которых забрали из асоциальных семей, от опекунов или из наркопритонов. И при таких условиях ни о какой психологической реабилитации нет смысла говорить - утверждает защитница прав детей. В полиции все обвинения обещают проверить. Впрочем, и о камерах, и о запрете мобильных телефонов - знают.

Как сообщалось 14 февраля, по информации волонтеров, в одной из закарпатских приемных семей насилуют детей.