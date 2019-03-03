В Ивано-Франковске умер народный артист Сергей Романюк

В фильмографии актера - 123 работы.

Сергей Романюк сыграл более 100 ролей в театре и кино

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В Ивано-Франковске 3 марта умер знаменитый актер, народный артист Украины Сергей Романюк, ему было 65 лет. Причина смерти не сообщается.

Об этом сообщает Галичина.

Стоит отметить, Сергей Дмитриевич Романюк родился 21 июля 1953 года в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Детство прошло в Новограде-Волынском Житомирской области - сюда переселились родители в 1961 году. Окончил Студию Национального украинского драматического театра им. И. Франко (1973 г.).

С 1972 года Романюк работал на сцене Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра.

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Сергей Романюк также снимался в фильмах и сериалах, среди которых Возвращение Мухтара, Роксолана, Иван сила, Райские птицы, Записки курносого Мефистофеля, Владыка Андрей, Девять жизней Нестора Махно, По законам военного времени, День рождения Буржуя, Брат за брата, Овод , Менты и других. Всего в фильмографии актера - 123 работы.

Кроме того, он снялся в клипе группы ВИА Гра - Биология.

После 2014 года актер, который был очень популярным в России, перестал там сниматься. Он отмечал в интервью, что теплые отношения в том артистическом мире потерялись.

Сам считал наиболее значимой - роль Митрополита Шептицкого в фильме Олеся Янчука Владыка Андрей.

Как сообщалось 8 февраля, умер актер Сергей Юрский.