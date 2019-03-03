Архиепископ ПЦУ Климент задержан оккупантами в Симферополе

Главный проукраинский священник региона был задержан на автовокзале Симферополя.

Священник направлялся в Ростов-на-Дону для встречи с политзаключенным Павлом Грибом krymr.com

Оккупационные власти Крыма задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что священнослужитель был задержан 3 марта полицией на автовокзале Симферополя. По последним данным, его везли в Киевское районное отделение полиции.

О задержании Климента также сообщил в Facebook директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун. По словам Щекуна, информацию ему предоставил сам архиепископ.

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“Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленнику“, – написал Щекун.

Оккупационные власти полуострова пока не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента, сообщают Крым.Реалии.

Стоит отметить, архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Напомним, в сентябре архиепископ Симферопольский и Крымский Климент посетил в симферопольском СИЗО украинца Владимира Балуха.