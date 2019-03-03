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Архиепископ ПЦУ Климент задержан оккупантами в Симферополе

Комментариев: 7
Главный проукраинский священник региона был задержан на автовокзале Симферополя.
Священник направлялся в Ростов-на-Дону для встречи с политзаключенным Павлом Грибом
Священник направлялся в Ростов-на-Дону для встречи с политзаключенным Павлом Грибом
krymr.com

Оккупационные власти Крыма задержали архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что священнослужитель был задержан 3 марта полицией на автовокзале Симферополя. По последним данным, его везли в Киевское районное отделение полиции.

О задержании Климента также сообщил в Facebook директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун. По словам Щекуна, информацию ему предоставил сам архиепископ.

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“Архиепископа Климента задержали и везут в Киевской райотдел полиции города Симферополя. Сегодня он должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на Дону. Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя (улица Киевская, 4), где он находился и планировал уехать к пленнику“, – написал Щекун.

Оккупационные власти полуострова пока не комментируют информацию о задержании архиепископа Климента, сообщают Крым.Реалии.

Стоит отметить, архиепископ Климент, который является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Напомним, в сентябре архиепископ Симферопольский и Крымский Климент посетил в симферопольском СИЗО украинца Владимира Балуха. 

 

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Теги: архиепископ, ПЦУ, Климент, Крым, оккупанты
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Комментариев (7)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    03.03.2019, 14:01
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
И снова о "запоребриках" или кремлЯботы без выходных )
Дніпро    03.03.2019, 13:51
Оценка:  -4
Дніпро
А почему церковь называют - ПЦУ? Ведь, в томосе, варфоломей призывает называть СЦУ - Святейшая Церковь Украины!!!)))
big-werasd    03.03.2019, 13:56
Оценка:  -3
big-werasd
ПорощенкинаЦерковьУкраины
МаюРацию    03.03.2019, 13:45
Оценка:  -1
МаюРацию
Гражданин РФ,задержан кем надо РФ,на территории РФ,за антироссийскую деятельность.Теперь поменяйте РФ на Украина,у вас такие задержания каждый день
GALE    03.03.2019, 13:40
Оценка:  -2
GALE
Опустят?
big-werasd    03.03.2019, 13:43
Оценка:  -3
big-werasd
Зеки в камере лишат "сана" и отпустят
Sinobi-life    03.03.2019, 14:03
Оценка:  0
Sinobi-life
Ну не удивительно что на срасии все федерасты!!!
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