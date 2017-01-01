В Одессе пытались убить известного журналиста

Для самообороны журналисту пришлось применить газовый баллончик и травматический пистолет.

В Одессе в ночь на 3 марта на телеведущего, журналиста Думской ТВ Александра Новицкого было совершено нападение.

Об этом сообщает Думская.

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“Около 00:30 Александр помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана. В этот момент к нему подошел мужчина и сказал: “Я буду тебя убивать и кончать“. Затем незнакомец полез в драку“, - говорится в сообщении.

Александр применил средства самообороны (газовый баллончик и травматический пистолет).

В итоге оба получили ранения разной степени тяжести. Александра доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока, проблемы с речью и тремор прошли только после медикаментозного успокоительного.

Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции Одесской области изданию сообщили, что сведения по данному инциденту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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“Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу“, — рассказали в полиции.

Правоохранители отмечают, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

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