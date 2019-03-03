Ультиматум властям: Нацкорпус пикетирует особняк Гладковского

Нацкорпус требует посадить в тюрьму с конфискацией всех виновных в хищении оборонного бюджета.

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Представители Национального корпуса и Национальных дружин провели акцию под домом заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого журналисты называют причастным к масштабной коррупции в оборонной сфере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам участников акции, если их требования не выполнят, то 9 марта они выйдут на майдан и приступят к “акции прямого действия“.

Напомним, Национальный корпус требует:

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- взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК “Укроборонпром“, а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

- назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

- обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;

- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Как сообщалось, 28 февраля в центре Киева прошел митинг с требованием импичмента Порошенко.

Напомним, в Украине снова заговорили о коррупционных схемах в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info установили, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

Гладковский – близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, гособоронные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна Укроборонпром знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.