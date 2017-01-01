Под Черновцами повредили агитпалатку: Введен план "Перехват"

Виновным грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

В Сторожинецком районе Черновицкой области из-за повреждения агитационной палатки одного из кандидатов на пост президента Украины правоохранители ввели план “Перехват“.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня около 10:00 утра в поселке Красноильск.

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“Четверо неизвестных подъехали на автомобиле иностранной регистрации к агитационной палатке одного из кандидатов на пост президента Украины. Злоумышленники начали цепляться к агитатору и совершать хулиганские действия: повредив палатку, прицепили ее к машине и скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Для розыска автомобиля злоумышленников в Сторожинецком и прилегающих районах введен план “Перехват“. Ориентированы группы реагирования патрульной полиции и наряды УПП“, - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства правонарушения, а также причастных к нему лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Виновным грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в полиции добавили, что информация об избиении агитатора, которая распространяется в интернете, не соответствует действительности.

Как сообщалось, в середине февраля умные политтехнологи организовали общенациональный флеш-моб – провели громкую акцию: “Закажи митингующих и не приди с ними расплатиться“. Выглядела эта история весело для наблюдателей и весьма грустно для профессиональных митинговальщиков.