Не удивляйтесь, если Гриценко и Садовый поддержат Зеленского во втором туре, - Александр Данилюк.

«Интересно, какой будет реакция избирателей Гриценко и Садового, когда политики во втором туре поддержат Владимира Зеленского?» - так лидер Гражданского движения «Спільна справа» Александр Данилюк прокомментировал информацию о встрече мэра Львова, Андрея Садового с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.

Напомним, что в интервью “Украинской правде“, Садовый сообщил, что увиделся с Зеленским, они разговаривали о будущем Украины. Мэр Львова сказал, что комик ему “ничего не предлагал и не просил о поддержке“, но у них была довольно длительный разговор.

Глава «Спільної справи» Александр Данилюк, считает, что ситуация, когда Гриценко, и Садовый поддержат Зеленского, вполне возможна. Например, Данилюк, вспоминает о депутатах «еврооптимистов», которые недавно покинули фракцию БПП, и заявили о поддержке Гриценко, но, время от времени, появляются в окружении кандидата Зеленского.

В частности, в конце февраля, Сергей Лещенко присутствовал на встрече шоумена Владимира Зеленского со специальным представителем Госдепартамента США, Куртом Волкером и послом США в Украине, Мари Йованович. Глава избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, также подтверждал, что Лещенко встречался со штабом кандидата «Зе», якобы для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией.

Лидер «Спільної справи» с иронией просит не удивляться, если во втором туре, лидеры «Самопомочі», «Громадянської позиції» и их ближайшие сторонники поддержат именно комика.

Ранее Александр Данилюк, также зарегистрированный кандидатом в Президенты Украины, заявлял, что одной из опасностей текущей избирательной кампании является то, что «клоуны, имитаторы и симулянты пытаются выдать себя за больших политических деятелей, не имея ни институциональных возможностей, ни опыта государственного управления». Сам Данилюк, откровенно признается, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку. По словам кандидата, его цель - противостоять попыткам российского реванша, потому, в условиях гибридной войны, вмешательство в выборы будет использоваться Россией очень активно.

Александр Данилюк, зарегистрирован как кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.