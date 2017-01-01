В Кривом Роге на рынке горят торговые ряды
Людей эвакуировали из-за вероятности взрыва баллона бытового газа в аптеке.
В Кривом Роге на рынке горят торговые ряды
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В Кривом Роге на рынке горят торговые ряды
Есть угроза взрыва баллона с газом
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В Центрально-Городском районе Кривого Рога горят склады одного из супермаркетов возле рынка.
Об этом сообщает местный телеканал Первый Криворожский.
“По словам очевидцев, возле складского помещения Червоного маркета вспыхнула буржуйка“, - уточняет издание.
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Согласно сообщению, спустя некоторое время огонь перекинулся на близлежащие магазины. Территория вокруг рынка сильно задымлена.
Также огонь перекинулся на аптеку. По словам провизора, в помещении находится баллон бытового газа. Из-за угрозы взрыва патрульные эвакуировали людей.
Как сообщалось 3 марта, в Киеве пожар уничтожил СТО с автомобилями.