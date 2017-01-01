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Под Полтавой при падении с трактора погиб мальчик

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8-летний ребенок выпал с трактора во время его движения.
За рулем трактора находился 28-летний мужчина
За рулем трактора находился 28-летний мужчина
youtube.com (иллюстративное фото)

В Машивском районе Полтавкой области 8-летний мальчик выпал из трактора во время движения. Ребенок погиб.

Об этом сообщает poltavske.tv.

3 марта около 10:00 в селе Рясское Машевского района погибла 8-летний ребенок. Мальчик выпал из трактора во время движения, сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

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За рулем трактора находился 28-летний мужчина. Решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, летом 2018 на Луганщине девочка насмерть задавила машиной 8-летнего брата.

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Теги: трактор, смерть. ребенок, Полтавская область
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