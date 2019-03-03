Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина

Парня нашли мертвым на железнодорожном полотне во Львове. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Во Львове под поезд попал 21-летний киевлянин. Об этом в воскресенье, 3 марта, информирует пресс-служба местной полиции.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном полотне вблизи улицы Курмановича обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили, что это 21-летний киевлянин. Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда неизвестного поезда", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее в Кировоградской области поезд переехал мужчину.

Также сообщалось, что под Тернополем мужчина погиб под колесами поезда во время проверки тормозной системы.

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