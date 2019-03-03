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На Донбассе ранен военный

Комментариев: 9
Сепаратисты восемь раз открывали огонь по позициям наших войск, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Ранен украинский военный
Ранен украинский военный
Минобороны Украины

Сепаратисты в течение текущих суток, 3 марта, восемь раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Водяное сепаратисты осуществили обстрел украинских военных из минометов 120 и 82 мм, а вблизи села Гнутовое - из минометов калибра 82 мм.

Также сепаратисты совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Золотое-4 с использованием минометов калибра 120 мм, а вблизи поселка Новолуганское - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи города Попасная противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и боевых машин пехоты. В районе населенного пункта Крымское сепаратисты обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, 2 марта сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

 

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Теги: военный, ранение, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Предаторр    03.03.2019, 19:47
Оценка:  0
Предаторр
Как и всегда,в жoпу ранен товаришем в блиндаже?Ну так ведь 8-е марта на носу!
WTF2wtf    03.03.2019, 19:50
Оценка:  +1
WTF2wtf
Какого ты перелогинился, наци конченое???
WTF2wtf    03.03.2019, 20:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Предаторр=Boxerogos=ГунВсемог ущий=Антибес
= МиЗдобулиДупу, МиЗдобулиАфрику, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць, BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар
WTF2wtf    03.03.2019, 20:10
Оценка:  0
WTF2wtf
= ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антираб, Антибот, Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Мистериокс, Рулевой, МихасьUA, Розум
WTF2wtf    03.03.2019, 20:11
Оценка:  0
WTF2wtf
= Grehozzz, Groogik, Wepoox ... и куча аккаунтов из набора букв,
как mrexxohh, vweasswerq, mrtdffhher, msaxxter, lyuterr
Boxerogos    03.03.2019, 19:25
Оценка:  -1
Boxerogos
Пох на этого наёмника-недобитка.
WTF2wtf    03.03.2019, 19:44
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинский нацик традиционно гадит.
Конченая многостаночная интернет-шестерка оккупантов ...
VSHIVANKA    03.03.2019, 19:23
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОПЯТЬ НАС ОБИЖАЮТЬ КЛЯТИ М.О.СКАЛИ !!!!!
WTF2wtf    03.03.2019, 19:47
Оценка:  0
WTF2wtf
Вас, российских ботов моск али обижают????
Так пожалуйся Ху- N-лу в кремль, обиженное
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